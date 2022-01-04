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Глава Чувашии прошел ревакцинацию против COVID-19

Вакцинацию Олег Николаев проходил в мае 2021 года

ТАСС, 4 января. Глава Чувашии Олег Николаев прошел ревакцинацию "Спутником Лайт" против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте руководителя региона.

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"С момента первой вакцинации прошло уже достаточно времени, поэтому принял решение пройти ревакцинацию однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Самочувствие - хорошее. По рекомендациям Минздрава России иммунизацию от коронавирусной инфекции необходимо проходить раз в полгода. Считаю это очень важным и призываю всех, у кого уже прошло больше шести месяцев после первой вакцинации, воспользоваться длинными новогодними выходными и пройти ревакцинацию, чтобы защитить себя и окружающих", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Отмечается, что глава региона прошел вакцинацию "Спутником V" в мае 2021 года.

По данным на 4 января, в Чувашии зарегистрировали 46 688 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 40 728 человек. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в республике составляет 49%.

Теги
РоссияЧувашияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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