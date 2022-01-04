Глава Чувашии прошел ревакцинацию против COVID-19

ТАСС, 4 января. Глава Чувашии Олег Николаев прошел ревакцинацию "Спутником Лайт" против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте руководителя региона.

"С момента первой вакцинации прошло уже достаточно времени, поэтому принял решение пройти ревакцинацию однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Самочувствие - хорошее. По рекомендациям Минздрава России иммунизацию от коронавирусной инфекции необходимо проходить раз в полгода. Считаю это очень важным и призываю всех, у кого уже прошло больше шести месяцев после первой вакцинации, воспользоваться длинными новогодними выходными и пройти ревакцинацию, чтобы защитить себя и окружающих", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Отмечается, что глава региона прошел вакцинацию "Спутником V" в мае 2021 года.

По данным на 4 января, в Чувашии зарегистрировали 46 688 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 40 728 человек. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в республике составляет 49%.