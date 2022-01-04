Гостелевидение Сербии покажет сериал об успехах России в покорении космоса

БЕЛГРАД, 4 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Государственная сеть развлекательных телеканалов Arena channels group запустит сериал об успехах России в покорении космоса. Об этом сообщил ТАСС директор Arena channels group Небойша Жугич.

"В предстоящем 2022 году мы намерены продолжить показывать сериалы, фильмы и репортажи, которые преследуют цель познакомить наших зрителей с братской и союзнической Россией. Могу обрадовать вас новостью, что мы уже подготовили несколько новых сериалов, которые своим качеством, динамикой и образовательным характером порадуют наших зрителей, а также всех людей, кому дороги добрые сербско-русские отношения. В предстоящий период мы планируем запустить сериалы, посвященные походу Наполеона в Россию, святому князю Владимиру и крещению Руси, а также успехам России в покорении космоса", - заявил Жугич.

Канал о России

Одним из популярных каналов Arena channels group является канал о путешествиях Balkan Trip, рассказывающий о культуре, истории и туристических возможностях России, Сербии и Балканского региона.

"За последние полтора года Balkan Trip представил огромное количество фильмов, сериалов и репортажей, посвященных России и российскому народу, а также сохранению самых теплых отношений между нашими народами и странами. Были показаны фильмы, посвященные знаменитому российскому архитектору Николаю Краснову, появлению и развитию акции "Бессмертный полк", великой русской реке Волге, легендарному барону Белой гвардии Врангелю, а также благородному Николаю Раевскому, отдавшему свою жизнь за свободу сербского народа. Мы также самостоятельно сняли фильмы, посвященные годовщине открытия Русского дома в Белграде, годовщине прибытия русских эмигрантов в королевскую Югославию, а также русской художнице Софии Ечиной, живущей и работающей в Сербии", - рассказал Жугич.

"Были показаны сериалы "Гений места", "Романовы", "Великая война", "Рюриковичи", "Первая мировая война", "Великие русские битвы". Снято большое число репортажей, из которых можно выделить репортажи об открытии вечного огня в Белграде, годовщине гибели Ансамбля им. Александрова, освобождению Белграда от нацистов, "Дням русской культуры", а также установке капсулы на месте будущего памятника Василию Маргелову", - отметил он.

Рост аудитории

Жугич отметил, что за год аудитория Arena channels group значительно возросла. Ранее зрителями тематических каналов, посвященных спорту, музыке, сельскому хозяйству, геймингу и путешествиям были 6 млн 715 тыс. человек в шести странах бывшей Югославии (Сербия - 2,65 млн, Босния и Герцеговина - 2 млн, Хорватия - 1,1 млн, Черногория - 210 тыс., Северная Македония - 440 тыс., Словения - 315 тыс.). В настоящий момент общее число зрителей превысило отметку в 8,5 млн.

"Могу констатировать, что в настоящий момент у нас около 3,1 млн зрителей в Сербии. Если взять статистику по региону, то число наших зрителей составляет 8,5 млн, что является феноменальным показателем для Балкан. Наши программы зрители могут смотреть и через приложение, пользователями которого являются около 350 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.

Телекомпания работает в странах региона с 2009 года. В сентябре 2020 года государственная сеть развлекательных телеканалов Сербии Arena Channels Group и Российский центр науки и культуры "Русский дом" в Белграде подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подразумевает взаимную коммуникацию, взаимодействие в работе над проектами, совместное освещение мероприятий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие российско-сербских отношений в области культуры, медиа и спорта.