Суточный прирост заболеваемости в Крыму снизился до показателя начала апреля 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвердили у 84 человек, сообщается во вторник на сайте регионального Минздрава. Это показатель на уровне 4 апреля, когда зарегистрировали такое же количество случаев заражения.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за 3 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 244 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследовали 510 человек.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 87 человек, за все время пандемии - 118 665.

Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом в Крыму зафиксировали 20 ноября - 886 человек. С 21 ноября показатель ежедневно снижался, накануне выявили 98 случаев заражения.

После снижения количества выявляемых случаев коронавируса в Крыму разрешили ночную работу заведений общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники, родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках, до 20 января сняли запрет на зрелищные мероприятия в общепите, на них и в торговые центры будут пускать без ковид-сертификатов.

Анимационные программы на курортах проводиться не будут. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, для посещения определенных организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников конкретных сфер деятельности, в том числе туризма.