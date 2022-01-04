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Пандемия COVID-19

В ФРГ 42 ребенка при вакцинации от ковида получили дозировку для взрослых

По оценке специалистов, это не может привести к серьезным последствиям
© Thomas Lohnes/Getty Images

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Сорок два жителя германского Ганновера в возрасте от 5 до 11 лет получили взрослую дозу вакцины от коронавируса. Об этом говорится в сообщении для прессы, которое во вторник опубликовал городской информационный портал.

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По оценке специалистов, это не может привести к серьезным последствиям. "Побочные эффекты ограничатся жаром и реакцией на коже", - заявила представитель городского ведомства по вопросам здравоохранения Марлен Граф

Все родители были проинформированы по телефону и электронной почте, им были принесены извинения, говорится в сообщении.

В ФРГ два компонента вакцины получили почти 60 млн человек (71,1% населения). Из них ревакцинацию прошли 32,3 млн жителей (38,8%).

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