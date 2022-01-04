Кравцов исполнил мечту девятилетнего участника акции "Елка желаний" побывать в Москве

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов исполнил новогоднюю мечту девятилетнего участника акции "Елка желаний" Романа Кононова из Волгоградской области побывать в Москве.

"Роман, твоя мечта, которую ты загадал и пожелал Деду Морозу, исполнилась. Сегодня ты с мамой в Москве", - обратился Кравцов к мальчику. Для Романа и его матери провели экскурсию по городу, мальчик побывал в Большом театре, где посмотрел спектакль "Щелкунчик", а также заглянул за кулисы.

"Сегодня ты в Большом театре на "Щелкунчике". Тебе понравилось?" - спросил министр Романа, который в ответ кивнул и сказал: "Да".

Министр вручил ему и маме подарки. "Я хочу тебе пожелать здоровья и удачи. Хорошо учись, радуй маму!" - напутствовал напоследок Кравцов.

Акция "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тысячи желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.