Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимума с начала пандемии

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и опустился до 0,83 - минимума с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Это произошло на фоне стремительного сокращения числа выявляемых в стране случаев заражения - за десять дней оно уменьшилось на треть.

Во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался ниже единицы. В Подмосковье он равен 0,94, в Санкт-Петербурге - 0,88, в Свердловской области - 0,87, в Пермском крае - 0,86, в Москве - 0,85, в Красноярском крае - 0,81. В Нижегородской области индикатор составил 0,78, в Воронежской - 0,75, в Ростовской - 0,72, а в Самарской он упал до 0,64.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.