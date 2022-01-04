В России выявили 15 903 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 903, до 10 570 212. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.

В частности, за сутки было выявлено 1 297 случаев в Санкт-Петербурге, 974 - в Московской области, 431 - в Челябинской области, 428 - в Краснодарском крае, 421 - в Свердловской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 682 878, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 071, до 9 575 147. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 90,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки было зарегистрировано 63 летальных случая в Санкт-Петербурге, 44 - в Московской области, 36 - в Красноярском крае, 29 - в Ростовской области, 27 - в Челябинской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 834 против 835 днем ранее, до 312 187. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,95%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки выписали 2 274 человека, в Иркутской области - 1 944, в Московской - 1 403, в Самарской - 1 346, в Воронежской - 1 331, в Санкт-Петербурге - 1 223.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 967 против 1 335 днем ранее, до 2 038 342. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 68 против 70 днем ранее, до 37 045 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 274, до 1 877 851. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 123 446 человек.