Володин запустил опрос в Telegram о длительности новогодних каникул

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос об отношении россиян к долгим новогодним каникулам, он размещен во вторник в Telegram-канале спикера.

Опрос предусматривает три варианта ответа: "Пусть все остается как есть сейчас", "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" и "Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года". По состоянию на 11:35 мск большинство подписчиков (58%) проголосовало за сохранение новогодних каникул в неизменном виде.

Ранее в СМИ появилась информация о предложении лидера ЛДПР Владимира Жириновского присоединить дни новогодних праздников к отпускам граждан. По его мнению, новогодние каникулы следует отменить из-за экстремального скачка смертности в праздники. В свою очередь замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявлял ТАСС, что новогодние каникулы позволяют гражданам избавиться от эмоционального выгорания на работе, действующий механизм определения количества выходных в году работает эффективно.