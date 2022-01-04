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Новый год и Рождество

Володин запустил опрос в Telegram о длительности новогодних каникул

По состоянию на 11:35 мск большинство участников опроса (58%) проголосовали за то, чтобы все осталось без изменений
Председатель Госдумы Вячеслав Володин Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
Описание
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос об отношении россиян к долгим новогодним каникулам, он размещен во вторник в Telegram-канале спикера.

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Опрос предусматривает три варианта ответа: "Пусть все остается как есть сейчас", "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" и "Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года". По состоянию на 11:35 мск большинство подписчиков (58%) проголосовало за сохранение новогодних каникул в неизменном виде.

Ранее в СМИ появилась информация о предложении лидера ЛДПР Владимира Жириновского присоединить дни новогодних праздников к отпускам граждан. По его мнению, новогодние каникулы следует отменить из-за экстремального скачка смертности в праздники. В свою очередь замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявлял ТАСС, что новогодние каникулы позволяют гражданам избавиться от эмоционального выгорания на работе, действующий механизм определения количества выходных в году работает эффективно.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияНовый год и Рождество
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