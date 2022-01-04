Кабмин России компенсирует Свердловской области расходы на проект Деревни для Универсиады

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Свердловская область получит финансирование из федерального бюджета в размере более 914,6 млн рублей в качестве компенсаций на проект Деревни для участников XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года. Распоряжения об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждены правила предоставления межбюджетного трансферта региону. Речь идет о компенсации средств, потраченных на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства Деревни", - говорится в сообщении кабмина. Уточняется, что речь идет об общежитии, общественном центре и тренировочном поле с легкоатлетическими дорожками.

Игры XXXII Всемирной летней универсиады пройдут с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта, на которых разыграют 246 комплектов медалей. Количество участников составит около 10,5 тыс. человек, а гостей и зрителей - более 550 тыс., отмечают в правительстве.

Всего для проведения Универсиады потребуется построить, реконструировать или отремонтировать свыше 40 спортивных объектов. Среди строящихся объектов - Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец водных видов спорта.