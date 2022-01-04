МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Первый туристический поезд "К Морозко, в Варнавин-град" запустили из Нижнего Новгорода в январские каникулы. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергей Яковлев.

"Сегодня в путешествие к Морозко в Варнавино отправилась первая электричка. Это сказочное приключение в сказочные места, которые, уверен, никого не оставят равнодушными. Конечно, новогодней столицей России выступает в этом году Нижний Новгород, но и за пределами областного центра есть очень много интересных мест", - рассказал Яковлев.

Специальный туристический поезд представляет собой однодневное путешествие в Поветлужье. Предложение разработал нижегородский туроператор при поддержке регионального департамента развития туризма и народных художественных промыслов правительства Нижегородской области. Туристы смогут поучаствовать в зимних играх и мастер-классах в рождественских мастерских.

Также туристические поезда в ближайшее время также отправятся в Простоквашино и Бор. "В ближайшие дни туристические электрички отправятся в Простоквашино и на фабрику мороженого в Бору", - добавил Яковлев.