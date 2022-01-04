В Кисловодске до конца года отремонтируют старейшую здравницу

ПЯТИГОРСК, 4 января. /ТАСС/. Санаторий им. Кирова, построенный 85 лет назад, отремонтируют в Кисловодске до конца года. На эти цели направят более 300 млн рублей, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске в третьем квартале 2022 года закончится реконструкция исторического санатория им. Кирова. Восстановление здравницы позволит увеличить вместимость курорта на 120 койко-мест и создаст новые 100 рабочих мест. Объем инвестиций составляет более 300 млн рублей", - сказал Моисеев.

По его словам, санаторий им. Кирова - одна из старейших здравниц курорта. Здание построили в 1936 году, оно имеет статус памятника архитектуры. Санаторий находится в исторической части города на отреставрированном проспекте Ленина.

"Восстановление исторических зданий, тем более здравниц, - одно из приоритетных направлений в нашей работе. Главное, что восстановленный санаторий будет выполнен в том же архитектурном стиле, что и был при строительстве. Оно отлично впишется в общий ансамбль нового проспекта Ленина", - рассказал глава курорта.

Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.