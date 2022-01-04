В Норильске объявили штормовое предупреждение

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение с вечера вторника объявили на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении администрации Норильска.

"С 19:00 (15:00 мск) 4 января 2022 года объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру", - говорится в сообщении. Согласно прогнозам синоптиков, 5 января в Норильске ожидается снег, метель, порывы ветра могут достигать 27 м/с. Температура воздуха ночью - 20-25 градусов мороза, днем - 13-18 градусов ниже нуля.

Согласно данным регионального главка МЧС, 5 января ожидается ухудшение погоды также в Туруханском районе на севере края. Там ожидается сильный снег с порывами ветра до 20 м,с.