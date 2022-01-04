На участке федеральной трассы в Сочи ввели реверс из-за движения грунта

СОЧИ, 4 января. /ТАСС/. Реверсивное движение ввели на 160-м км федеральной трассы А-147 в Сочи из-за движения грунта из-за дождей, сообщает пресс-служба администрации города.

"На 160-м км федеральной трассы А-147 в районе станции Уч-Дере в Сочи сегодня временно введено реверсивное движение. Обильные дожди спровоцировали движение грунта на данном участке дороги. Территорию обследовали специалисты упрдор "Черноморье" и приняли решение временно оградить одну полосу водоналивными блоками для обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.

Меры для восстановления участка примут после того, как в городе установится ясная погода.

С 31 декабря в Сочи местами идет дождь. Серьезных происшествий нет, подтоплений домов не фиксируется.