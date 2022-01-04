Президент Мозамбика и его супруга ушли на самоизоляцию

ПРЕТОРИЯ, 4 января. /ТАСС/. Президент Мозамбика Филипе Ньюси и его супруга Исаура ушли на самоизоляцию после того, как их тесты на коронавирус дали положительные результаты. Об этом сообщила во вторник южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на администрацию президента Мозамбика.

"Президент и его супруга не имеют симптомов [COVID-19], однако после положительных результатов экспресс-тестов приняли решение уйти на самоизоляцию", - говорится в сообщении администрации.

Накануне на самоизоляцию ушел президент Ботсваны Мокгвитси Масиси после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.