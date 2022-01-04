Россия готова оказать помощь в доставке домой двух россиян пострадавших в ДТП в Белоруссии

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Российские власти готовы оказать любую помощь в транспортировке на родину двух пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян с травмами позвоночника. Об этом сообщил во вторник почетный консул РФ в Витебске и Витебской области Юрий Суманеев.

Что известно о ДТП с россиянами в Белоруссии

"Решается судьба двух человек, которые получили самые тяжелые травмы - это травмы позвоночника, им требуется дополнительное лечение и специализированная транспортировка. Эту транспортировку российские власти готовы оказать. В полном объеме любыми транспортными средствами", - сказал он в интервью, видео которого опубликовано в Telegram-канале агентства БелТА.

При этом Суманеев отметил, что по словам белорусских врачей, эти люди могли бы проходить дальнейшее лечение и на территории Белоруссии в специализированных медицинских центрах.

Он сообщил, что все пострадавшие связались с родственниками, почти всех готовят к выписке. Суманеев добавил, что пострадавшим гражданам России будет оказана необходимая правовая и финансовая поддержка.

В областной больнице Витебска сообщили, что белорусские медики, оказывающие помощь россиянам, проконсультируются с коллегами из российского Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко относительно состояния пострадавших россиян, в том числе по вопросу целесообразности транспортировки двух пациентов с травмами позвоночника.