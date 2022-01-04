В Армении начали применять "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы

ЕРЕВАН, 4 января. /ТАСС/. Граждане Армении, которые получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции, могут привиться российским препаратом "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минздрава Армении.

"Вакцина "Спутник Лайт" пополнила перечень используемых в стране препаратов и может быть использована как бустерная доза", - отмечается в сообщении.

Российским препаратом от коронавирусной инфекции могут привиться граждане старше 18 лет.

Эпидемическая ситуация в Армении постепенно нормализуется. Если в ноябре в стране ежедневно фиксировали от 1 500 до 2 500 случаев заражения, то во второй половине декабря - от 100 до 200.

Весной в стране началась массовая вакцинация, используются препараты "Спутник V", а также вакцины компаний AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. По последним данным, первый компонент получили 903 тыс. человек, завершили вакцинацию более 640 тыс. человек. В конце декабря стало известно, что правительство Армении решило закупить партию американской вакцины от коронавируса компании Pfizer на $2,5 млн.