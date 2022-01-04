В Дании сообщили о первых 18 летальных случаях, связанных с омикрон-штаммом коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 4 января. /ТАСС/. Число жителей Дании, умерших после заражения омикрон-штаммом коронавируса, составляет 18. Об этом во вторник со ссылкой на Государственный институт сыворотки сообщает агентство Ritzaus Bureau.

Речь идет о данных с 21 ноября по 28 декабря, когда было обнаружено 55 700 случаев инфицирования новым штаммом. За тот же период было зарегистрировано 100 смертей в связи с другими известными вариантами коронавируса.

Институт впервые сообщает о количестве летальных исходов, связанных с "омикроном". Этот вариант был зарегистрирован в Дании в конце ноября, а в настоящее время на него приходится около 90% всех положительных тестов на коронавирус.

В связи с распространением инфекции в Дании в декабре был принят ряд ограничений: в магазинах и ресторанах введено понятие максимального числа покупателей и посетителей в расчете на количество квадратных метров площади, закрыты спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. Рестораны не работают в период с 23:00 до 05:00, продажа алкоголя запрещена с 22:00 до 05:00. Правительство призвало как частные, так и государственные предприятия организовать дистанционную работу сотрудников. В стране 78% населения привиты двумя дозами вакцины, 48,5% уже получили бустерную дозу.