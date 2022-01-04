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Московская область планирует принять до 2 млн туристов этой зимой

По словам министра правительства области по туризму Алексей Шимко, самыми активными гостями являются москвичи

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Власти Подмосковья ожидают увеличение туристического потока в регионе до 2 млн человек этой зимой. Об этом во вторник сообщил министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

"В прошлом году Подмосковье посетили 1,5 млн туристов, в этом году ожидаем 2 млн", - сказал он в эфире телеканала "Москва-24".

Шимко подчеркнул, что самыми активными гостями являются москвичи.

По словам министра, более 500 мероприятий - катки, ярмарки и другие зимние активности - ждут гостей области в рамках зимней программы. "В Московской области около 1 тыс. отелей и домов отдыха. Наша программа "Зима в Подмосковье" проходит во всех муниципалитетах", - отметил он.

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