Военно-Грузинскую дорогу открыли для движения всех видов транспорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 января. /ТАСС/. Движение по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию с государствами Закавказья, открыли для всех видов транспортных средств, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

3 января проезд по магистрали на территории Северной Осетии закрыли для большегрузных автомобилей из-за ухудшения погодных условий. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 14:20 4 января 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, как отметили в ГУ МЧС по Северной Осетии, участникам движения рекомендовали планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки и в случае необходимости пользоваться альтернативными путями следования.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.