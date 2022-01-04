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Пандемия COVID-19

В Гонконге впервые за три месяца выявили случай ковида с неясным источником заражения

По словам представителя местного депздрава Альберта Ау, это может свидетельствовать о появлении скрытых носителей вируса в обществе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 января. /ТАСС/. Первый почти за три месяца локальный случай заражения коронавирусом с неясным источником выявлен в Гонконге. Инфицированным оказался 42-летний житель отдаленного спального района, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель департамента здравоохранения Альберт Ау.

"Предварительное эпидемическое расследование показало, что он не посещал места с высоким риском заражения и не контактировал с другими подтвержденными пациентами", - отметил медик. По его словам, это может свидетельствовать о том, что в обществе появились скрытые носители вируса.

В частности, мужчина не посещал ресторан в торговом центре, в котором на днях возникла цепочка заражений омикрон-штаммом коронавируса, источником которого стал член экипажа авиакомпании.

Как поясняют эксперты, новая локальная вспышка ковида в этом густонаселенном мегаполисе может нарушить планы властей по открытию границы с материковым Китаем для бескарантинных поездок граждан.

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КитайПандемия COVID-19
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