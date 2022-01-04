В Карачаев-Черкесии 400 многодетных семей за год воспользовались региональным маткапиталом

ЧЕРКЕССК, 4 января. /ТАСС/. Материнский капитал из республиканского бюджета получили 400 многодетных семей Карачаево-Черкесии за 2021 год, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Традиционно Карачаево-Черкесия входит в число регионов - лидеров Российской Федерации по росту рождаемости. Этому способствуют в том числе принятые на федеральном и региональном уровнях меры поддержки семей. В Карачаево-Черкесии за 2021 год для поддержки семей при рождении детей проведены следующие мероприятия: 400 семей, имеющих четырех или более детей, получили финансовую поддержку из средств республиканского материнского капитала в размере 105 500 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году более 6 тыс. человек в связи с рождением третьего ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячной выплаты в размере 10,8 тыс. рублей. Также более 1,1 тыс. семей в связи с рождением второго ребенка получили единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей, порядка 5,5 тыс. человек оформили ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка на 10,8 тыс. рублей.

Ранее глава региона Рашид Темрезов поручил увеличить выплаты после рождения второго ребенка до 25 тыс. рублей, а также назначить выплаты после рождения третьего ребенка в размере 35 тыс. рублей. Он добавил, что с 1 января 2022 года власти региона будут направлять многодетным семьям, которые получают бесплатные земельные участки, 10 кубометров лесоматериала на строительство дома. По словам руководителя республики, количество многодетных семей в Карачаево-Черкесии ежегодно растет.

В регионе проживает более 9 тыс. многодетных семей, в них более 31 тыс. детей.