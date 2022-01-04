Снос простоявших 30 лет конструкций национального стадиона Литвы обойдется в €300 тыс.

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Снос железобетонных остов заготовок трибун национального стадиона, который должен был появиться в столице Литвы три десятилетия назад, начался во вторник в одном из районов вильнюсских новостроек. Как сообщил журналистам вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас, стоимость работ составит €300 тыс.

"Работы по сносу стадионных конструкций продлятся четыре месяца. Они будут стоить около €300 тыс. без налога на добавленную стоимость", - сказал вице-мэр. По словам представителя муниципалитета, за этот срок территория будет расчищена для нового строительства.

К возведению 30-тысячной спортивной арены в Вильнюсе приступили в 1987 году. Она должна была стать домашним стадионом бронзового призера чемпионата СССР по футболу - вильнюсского "Жальгириса". После распада СССР литовский клуб вышел из союзного первенства, и уровень внутреннего чемпионата критически снизился - на матчи собиралось по несколько сот зрителей. Стало ясно, что строящийся стадион в эксплуатации будет приносить одни убытки. Работы были заморожены, после чего несколько раз возобновлялись, пока в 1993 году не остановились полностью.

На месте снесенного долгостроя намечено возвести к концу 2024 года многофункциональный спортивный центр, ядром которого станет футбольный стадион на 15 тыс. мест. Рядом с ним намечено возвести здания для Музея спорта, культурно-воспитательного центра, информационного центра, библиотеки, оборудовать три дополнительных футбольных поля и шесть баскетбольных площадок под крышей, легкоатлетическую арену.