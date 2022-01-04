Французские депутаты предложили более 500 поправок к законопроекту о вакцинном пропуске

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Депутаты во Франции предложили более 500 поправок в рассматриваемый в парламенте законопроект о замене санитарного пропуска на вакцинный сертификат. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Национального собрания (нижней палаты парламента).

"Дебаты возобновятся вечером, но существуют сомнения, что парламент в намеченные сроки справится с рассмотрением более 500 предложений к тексту законопроекта", - указали в парламенте. Ранее ожидалось, что законодатели успеют рассмотреть проект к 15 января.

Для борьбы с пандемией французское правительство приняло решение о замене санитарных пропусков на вакцинные. Новый документ, как надеются власти, должен побудить к вакцинации тех, кто пока еще этого не сделал по разным причинам.

Как следует из выступлений в ходе дебатов, вакцинный пропуск будет обязателен для доступа в учреждения культуры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска он будет выдаваться только на основе полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка). При этом перенесенная ранее ковидная инфекция учитываться не будет, как и наличие отрицательных результатов теста на коронавирус.

В понедельник дебаты по законопроекту затянулись до глубокой ночи. Вечером во вторник они должны возобновиться.

Франция переживает уже пятую волну пандемии. Очередной антирекорд по числу заразившихся за сутки был отмечен 31 декабря - более 230 тыс. случаев. В настоящий момент в стране проходит активная кампания ревакцинации. В стране вакцинацию уже прошли около 53 млн человек. Бустерную (третью) дозу прививки получили более 24,3 млн французов. Всего население Франции составляет около 67 млн человек. С начала пандемии в стране умерли более 124 тыс. человек.