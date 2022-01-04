Эксперт считает, что вакцинное противостояние в мире продолжится и в 2022 году

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вакцинные войны в мире, в частности, недоброжелательность по отношению к российской вакцине против коронавируса "Спутник V", продолжатся и в наступившем 2022 году. Такое мнение во вторник ТАСС выразил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Они (вакцинные войны - прим. ТАСС) уже продолжились, потому что идет четвертый день 2022 года, и совершенно никто не понимает, приедет или уже не приедет [в Россию] в январе комиссия из ВОЗ, - сказал он. - Увы, эта вакцинная история, хотя я настроен всегда оптимистично, но она протянется. Вакцинное противостояние, я бы сказал, продолжится".

По мнению эксперта, "Спутник V" рано или поздно будет признан. "Но когда это произойдет, не понятно, и, честно говоря, эта история производит тягостное впечатление, причем она касается и самих европейцев, например венгров и многих других, которые для здоровья прививаются российской вакциной, а потом вынуждены колоться чем-то признанным в Европе, чтобы ездить. Увы, это есть", - указал Быстрицкий.

Россия и Евросоюз на сегодняшний день ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. Государства сообщества, которые используют "Спутник V", например Венгрия, имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.