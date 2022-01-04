Мостуризм исполнил желание девочки из Санкт-Петербурга побывать в Москве

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Комитет по туризму Москвы исполнил мечту девятилетней Софии из Санкт-Петербурга, которая хотела побывать в Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"Новый год - время для волшебства. Одна из традиций этого праздника детства - всероссийская акция "Елка желаний". Эта добрая традиция помогает ребятам с ограниченными возможностями здоровья или тем, кто растет без родителей, поверить в мечту. Так и случилось с девятилетней Софией. Ребенок растет в детском доме Санкт-Петербурга, она мечтала посмотреть Москву, ее желание помогли исполнить в столичном комитете по туризму Москвы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что 4 января специально для Сони организовали образовательно-туристическую программу по проекту Мостуризма "Город открытий".

"Девочка познакомилась с разными направлениями развития столицы и узнала о профессиях будущего. Экскурсия на ВДНХ в "Союзмультпарк" в рамках трека "Креативные индустрии" помогла погрузиться в мир любимых мультипликационных героев, оживить их и получить новые навыки - попробовать себя в роли художника. В центре "Космонавтика и авиация" Софии рассказали, какими компетенциями и физическими характеристиками должен обладать космонавт, сколько стоит запустить ракету в космос", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в середине января Мостуризм поможет стать счастливыми еще семерым детям из Москвы.

"Пять ребят познакомятся с машинистами московского метро и прокатятся в кабине машиниста, а еще двое побывают в кабине поезда РЖД. Ребята смогут задать свои вопросы профессиональным гидам и потом попробовать себя в роли иллюстратора - нарисовать любимых героев мультфильмов. В организации исполнения этих желаний нам помогала Московская дирекция массовых мероприятий, департамент культуры Москвы и Мосгортранс", - уточнили в пресс-службе.

Об акции

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной". Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию. За время существования акции было исполнили более 21 тыс. желаний.