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Пандемия COVID-19

Шведская королевская чета заразилась коронавирусом

Карл XVI Густав и его супруга Сильвия находятся в изоляции дома в соответствии с действующими правилами

СТОКГОЛЬМ, 4 января. /ТАСС/. Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия инфицированы коронавирусом. Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе королевского двора.

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"У короля и королевы, которые полностью вакцинированы тремя дозами [вакцины против COVID-19], легкие симптомы, они чувствуют себя хорошо в данных обстоятельствах", - поясняется в сообщении.

Королевская чета находится в изоляции дома в соответствии с действующими правилами. В настоящее время эксперты отслеживают цепочку заражения.

Ранее несколько других членов королевской семьи заразились коронавирусом. Осенью 2020 года ПЦР-тесты сына короля принца Карла Филиппа и его жены принцессы Софии были положительными. Весной 2021 года были инфицированы кронпринцесса Виктория и принц Даниэль. Однако никто из них серьезно не заболел.

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Карл XVI Густав (король Швеции)ШвецияПандемия COVID-19
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