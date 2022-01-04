В России нет случаев заражения вариантом коронавируса B.1.640.2, обнаруженным во Франции

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Новый вариант коронавируса B.1.640.2, обнаруженный на юге Франции, пока не выявлен в России. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Нет причин считать, что новый вариант коронавируса представляет "особый интерес".

В ведомстве напомнили, что геномная последовательность этого образца была загружена в международную базу данных еще 4 ноября 2021 года.

"Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес", - говорится в сообщении.

B.1.640.2, обнаруженный во Франции, за два месяца "не получил никакого распространения".