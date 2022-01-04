На Украине ликвидировали типографию, печатавшую поддельные международные COVID-сертификаты

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и ликвидировала подпольную типографию в приграничных районах Закарпатской области, производившую фиктивные международные сертификаты о вакцинации. Об этом во вторник сообщил пресс-центр СБУ.

"СБУ ликвидировала масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в приграничных районах Украины. Для серийной фальсификации подозреваемые создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию", - говорится в сообщении СБУ в Facebook.

По данным спецслужбы, производственные мощности позволяли преступникам ежемесячно печатать тысячи медицинских документов, которые "заверялись" поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей. Организовали подпольное производство четыре местных жителя. По версии следствия, кроме международных свидетельств о вакцинации, владельцы типографии изготавливали отрицательные результаты ПЦР-тестов. Стоимость одной справки об отрицательном ПЦР-тесте составляла 500 гривен (примерно $18).

В отношении участников типографии возбуждено уголовное дело по статье "Подделка и сбыт официальных документов и изготовлении поддельных печатей и штампов по предварительному сговору группой лиц". Подозреваемым грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.