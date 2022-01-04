Циклон "Аннет" принесет в Москву метель и 20% месячной нормы снега

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Маршрут циклона "Аннет" пройдет в среду через Центральную Россию, в Москве ожидается сильный снегопад, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве небольшие осадки начнут сыпать в темное время суток и продолжатся утром, ночная температура составит от минус семи до десяти градусов. С 09:00 до 11:00 часов снег станет постепенно усиливаться, видимость ухудшится до 1-1,5 тыс. м", - написал он в Instagram.

По прогнозу, с полудня до 15 часов снегопад "будет валить с максимальной интенсивностью". При порывах ветра до 13-18 м/с начнется метель, видимость сократится до 500-1 тыс. м. Именно в это время ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях.

"Плотный снег, немного ослабевая, будет идти до 18 часов, видимость улучшится до 1,5-2 тыс. м, после чего ненастье примет незначительный и очаговый характер", - написал он.

Общее количество осадков за предстоящий световой день составит около 8 мм, что соответствует 20% всей январской нормы. Высота снежного покрова в столице увеличится с 26 до 30 см, что на треть больше средних показателей метеостатистики первой декады января, добавляет Тишковец. "При этом днем потеплеет до минус трех - минус пяти, а поздним вечером столбики термометров устремятся к нулевой отметке, благодаря чему температурный фон окажется на два-четыре градуса выше многолетней нормы", - написал синоптик.

Показания барометров упадут к 18 часам до 728 мм рт. ст., что почти на 20 единиц ниже нормы. В условиях уменьшения содержания кислорода в воздухе это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей - гипотоников, гипертоников, сердечников, с заболеваниями органов дыхания, объясняет Тишковец.