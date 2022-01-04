{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе Telegram произошел сбой

По состоянию на 19:20 мск было зафиксировано 486 отчетов о сбоях
© wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России во вторник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

На эту тему

По состоянию на 19:20 мск было зафиксировано 486 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (50%) жаловались на сбои в работе приложения, 36% - на проблемы с подключением к серверу, 14% испытывали трудности при отправке сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

О неполадках в работе Telegram сообщали также пользователи на Украине.

Теги
УкраинаРоссия
Умер бывший кремлевский повар Виктор Беляев
Ему было 64 года
Читать полностью