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Умер бывший кремлевский повар Виктор Беляев

Ему было 64 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Президент Национальной ассоциации кулинаров России, шеф-повар Виктор Беляев, работавший в Кремле, умер в Екатеринбурге на 65-м году жизни. Об этом сообщил во вторник вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром ушел из жизни президент Национальной ассоциации кулинаров Беляев Виктор Борисович. Это невосполнимая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким. Скорбим всем профессиональным сообществом", - написал он.

Беляев родился 30 июня 1957 года в Норильске. Первый раз попал в Кремль на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в мае 1975 года. Через несколько лет приступил к постоянной работе и прошел путь от повара до генерального директора комбината питания "Кремлевский". Беляев - заслуженный работник торговли РФ, почетный профессор Уральского государственного экономического университета. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" и другими наградами.

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