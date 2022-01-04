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Опрос выявил снижение рейтинга президента США в декабре до 44%

По данным телеканала NBC, респондентов больше всего беспокоит то, как американская администрация справляется с экономическими проблемами в стране

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Политика действующего президента США Джо Байдена в декабре нашла поддержку лишь у 44% жителей страны, что стало рекордно низким показателем. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник телекомпанией NBC.

По ее сведениям, в декабре решения главы американской администрации поддержали на 2% меньше людей, чем в сентябре, когда рейтинг Байдена снизился до 46% на фоне вывода американских войск из Афганистана.

Как отмечает телекомпания, респондентов больше всего беспокоит то, как американская администрация справляется с экономическими проблемами в стране. В частности, 72% опрошенных недовольны ростом цен на товары повседневного спроса, а 66% недовольны способами оказания материальной поддержки.

Опрос проводился по телефону среди 1 895 жителей США.

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СШАБайден, Джо
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