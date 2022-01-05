Во Франции прокомментировали информацию об обнаружении нового штамма коронавируса в стране

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Французские санитарные власти исследуют штамм коронавируса В.1.640 с ноября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Национального агентства общественного здравоохранения в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать информацию в австрийских СМИ об обнаружении этого варианта коронавируса на юге Франции.

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"Штамм В.1.640 изучается Национальным агентством общественного здравоохранения с ноября 2021 года, - заявил представитель пресс-службы. - Он классифицируется пока как "исследуемый вариант коронавируса".

Одновременно в агентстве подчеркнули, что во Франции "циркулирует целый ряд вариантов коронавируса и регулярно выявляются новые, имеющие мутации".

В свою очередь телеканал BFM сообщил, что к настоящему времени собрано мало данных о свойствах В.1.640, поскольку выявлено слишком мало случаев заражения этим вариантом.

Накануне в австрийских и швейцарских СМИ появилась информации о заражении 12 человек в Марселе возможным новым штаммом коронавируса. Он получил предварительное обозначение B.1.640.2. В немецкоязычных СМИ утверждалось, что источником инфекции мог стать авиапассажир, прибывший из Камеруна. Посольство этой страны в Париже пока не ответило на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения.

Ранее во вторник ВОЗ сообщила, что указанный вариант COVID-19 находится под наблюдением еще с ноября. При этом в организации не располагают информацией, насколько он опасен. В декабрьском препринте статьи французских исследователей утверждалось о 12 случаях заражения выявленным в Камеруне штаммом на юге Франции. Исследователи пока не берутся судить о свойствах варианта, указывая лишь, что у B.1.640.2 есть по крайней мере 46 мутаций.