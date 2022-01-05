Гинцбург: новый год может стать лучше предыдущего, если люди привьются на праздниках

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Новый 2022 год может пройти лучше в эпидемическом плане, чем прошлый год, если граждане максимально используют праздники для вакцинации от ковида. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Не совсем знаю официальную статистику по темпам вакцинации. Если они возросли, то перспективы у нас хорошие, если не возросли или наоборот понизились, тогда перспективы у нас плохие, будем ждать очередную волну. Если мы используем праздники для того, чтобы найти свободное время, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться, так сознательно подойдем, тем более времени много, тогда перспективы у нас хорошие и будем жить спокойно в 2022 году. Во всяком случае лучше в эпидемиологическом плане, чем в 2021 году", - отметил ученый.

30 декабря 2021 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 61,8%. Ранее вице-премьер подчеркивала, что темпы вакцинации не должны замедляться, поскольку из-за необходимости повторно прививать уже привившихся россиян показатель коллективного иммунитета будет снижаться. Чтобы достичь коллективного иммунитета, по ее словам, необходимо привить 80% взрослых россиян, или более 90 млн человек. Позднее президент Владимир Путин заявил о необходимости добиться иммунитета на уровне 90%.