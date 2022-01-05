На Кипре зафиксирован очередной антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Согласно приведенным данным, в этот день на юге острова было зафиксировано 5 457 случаев заражения по итогам 122 801 теста. Для сравнения, в понедельник здесь было выявлено 5 024 новых случаев по итогам 164 358 анализов. Таким образом, за сутки доля инфицированных от числа сдавших тесты резко выросла - с 3,06% до 4,44%.

Предыдущий антирекорд суточного прироста был зафиксирован 31 декабря, когда в греческой части Кипра было выявлено 5 048 инфицированных. С начала пандемии здесь зарегистрировано уже 183 178 случаев заражения. По информации Минздрава, во вторник ковид унес на греческом юге острова жизни пяти человек, общее число умерших достигло 646.

В настоящий момент в больницах с ковидом в этой части Кипра находятся 209 человек - на восемь больше, чем сутками ранее. 78% таких пациентов не были вакцинированы. Состояние 76 больных расценивается как тяжелое.

Во вторник сначала министр здравоохранения Михалис Хаджипанделас, а затем и президент Республики Кипр Никос Анастасиадис провели встречи с ведущими вирусологами страны, входящими в состав действующего при Минздраве Научно-консультативного совета по борьбе с пандемией. По словам официального представителя кипрского правительства Мариоса Пелеканоса, встреча главы государства с членами совета прошла в конструктивной обстановке, в среду кабинет министров рассмотрит представленные Анастасиадису предложения эпидемиологов о новых шагах по противодействию распространению на острове омикрон-штамма коронавируса.

Как сообщило Кипрское информационное агентство со ссылкой на источник, члены совета не рассматривают никаких вариантов локдауна. Более того, большинство вирусологов отвергли предложение нескольких своих коллег отложить на неделю запланированное на 10 января возобновление учебного года после зимних каникул, но настояли на более частом, чем сейчас, тестировании школьников. По данным агентства, также не исключается, что кабмин рассмотрит предложение об отказе в оплате вынужденных отпусков невакцинированным гражданам, которые вступали в контакты с инфицированными.