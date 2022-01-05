В Гидрометцентре сообщили, что москвичей ожидает резкий скачок температуры 8 января

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Резкое похолодание на 10-11 градусов ожидает москвичей в субботу. Оно будет также сопровождаться заметным скачком атмосферного давления, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее метеоролог сообщил, что потепление до 0 градусов, сильные осадки, гололедица, ветер до 15 м/с и метель ожидают москвичей в среду. Потепление продолжится и в последующие дни, поэтому рассчитывать на рождественские морозы не стоит.

"8 января начинается интересный процесс. Резко повысится атмосферное давление, с четверга оно повысится на 20-25 мм рт. ст., а температура, наоборот, резко понизится. Ночью будет 10-14 градусов мороза, а днем - от 5 до 10 градусов мороза. Ох, как похолодает, так как температура понизится сразу на 10-11 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, до конца новогодних каникул москвичей ожидает "хорошая зимняя погода". "Ночные температуры будут около минус 10 градусов, а дневные - минус 5-7 градусов. Хорошая зимняя и комфортная погода будет до конца каникул", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в среду днем в Москве прогнозируется 2 градуса мороза - 0 градусов, в четверг - 0 градусов - 2 градуса тепла, в пятницу - 5-3 градуса мороза, в субботу и воскресенье - 10-5 градусов мороза.