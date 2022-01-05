Сервис с информацией о правах водителей такси и каршеринга может заработать в 2022 году

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. МВД России в 2022 году может запустить в работу базу данных, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"Предоставление возможности получения информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси, каршеринговым компаниям и иным организациям, допускающим граждан к управлению транспортными средствами, планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не ранее 2022 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, цель таких проверок - не наказание, а профилактика правонарушения. Кроме того, запуск базы призван не допустить к управлению автомобилями водителей, лишенных права на вождение или не имеющих такого права. "Возможность проверки водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения в настоящее время реализована в открытом доступе на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции", - добавили в ведомстве.

МВД ранее сообщало, что планирует запустить эти сервисы в 2021 году.