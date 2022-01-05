Тунец весом 211 кг продан в Японии на первых в новом году торгах за $145 тыс.

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Голубой тунец весом 211 кг был продан за 16,88 млн иен ($145,5 тыс.) на первых в этом году торгах в японской столице, состоявшихся в среду на рыбном рынке Тоёсу. Об этом сообщили организаторы аукциона.

Покупателем стала компания Yamayuki, занимающаяся оптовой торговлей. Тунец будет поставлен в несколько токийских ресторанов, где подают суши.

Цена проданной рыбы оказалась достаточно низкой для первого в году аукциона. Для сравнения: в 2019 году был установлен абсолютный рекорд торгов. Тогда голубого тунца весом 278 кг продали более чем за $3 млн.

Участие в первом в году рыбном аукционе в Токио считается очень престижным среди представителей ресторанной отрасли, а покупка главного лота - большой удачей, дающей хороший задел для ведения бизнеса в течение всего года. Кроме того, это привлекает и клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы отведать самую дорогую и свежую рыбу.

Раньше торги проводились на знаменитом рынке Цукидзи. Затем после его ликвидации местом проведения аукциона стал рынок Тоёсу.