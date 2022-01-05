Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в январе стал Java-разработчик

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат - от 320 тыс. рублей в месяц - в январе в Москве предлагают старшему Java-разработчику. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис проанализировал более 200 тыс. вакансий и составил январский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Москве. Исследование проводилось в декабре 2021 года.

"Одна из самых высоких заработных плат в Москве доступна старшему Java-разработчику в "Сбере" - от 320 тыс. рублей ежемесячно. Кандидату необходимо иметь опыт разработки на Java от трех лет. <…> Среди обязанностей специалиста: декомпозиция задач на отдельные спринты, разработка технических решений и unit-тестов, участие в разборе дефектов, реализация взаимодействия с существующими сервисами по API. Компания предоставляет корпоративный ноутбук, регулярное обучение и страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний", - говорится в исследовании.

По данным аналитиков, менеджер по работе с государственными заказчиками может зарабатывать в столице от 300 тыс. рублей. От кандидата требуется опыт ведения переговоров с ключевыми клиентами и первыми лицами компаний, наличие связей среди государственных заказчиков. Ведущему менеджеру по работе с ключевыми клиентами в Москве готовы платить от 250 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, такую же зарплату предлагают установщику межкомнатных дверей. Соискатель должен иметь опыт не менее двух лет. Столько же - 250 тыс. рублей в месяц - может получать гувернантка, которая будет работать с 12-летним ребенком.

Исследование показало, что зарплату до 250 тыс. рублей может получать руководитель портфеля проектов в IT-компании. От соискателя требуется высшее техническое образование, опыт работы в руководстве с IT-проектами от пяти лет. А дезинфектор может зарабатывать от 210 тыс. рублей в месяц. Среди требований работодатель указал среднее профессиональное образование и опыт работы на аналогичной должности не менее года.