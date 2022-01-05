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В Москве ожидается облачная погода

Атмосферное давление будет пониженным и составит около 733 мм ртутного столба

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Облачная погода, местами сильный снег, метель, гололедица и до минус двух градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от ноля до минус двух градусов. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус двух градусов.

Ветер восточный и юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление будет пониженным и составит около 733 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться от ноля до минус пяти градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус пять градусов.

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