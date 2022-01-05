{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет, летевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске из-за больного пассажира

Самолет снова вылетел после того, как пассажиру оказали помощь

ТАСС, 5 января. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Владивостока в Москву, совершил посадку в аэропорту Хабаровска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта столицы Хабаровского края.

"Сегодня в 12:47 (05:47 мск) была посадка рейса SU 1701, который следовал по маршруту Владивосток - Шереметьево, в нашем аэропорту как на запасном. В связи с плохим самочувствием одного из пассажиров. Экипаж принял такое решение", - сообщили в пресс-службе.

После того, как пассажиру была оказана необходимая помощь, самолет вылетел по маршруту из Хабаровска в 13:39 (06:39 мск).

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский край
Свыше 2,1 тыс. единиц техники поступят в почти 100 школ Пермского края в 2022 году
В прошлом году по нацпроекту в 164 школы края было поставлены около 3,1 тыс. единиц техники
Читать полностью