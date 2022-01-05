Ремонт старейшего кинотеатра Севастополя планируется, но не за счет ФЦП

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Реставрация старейшего кинотеатра Севастополя предусмотрена проектом создания яхтенной марины в Балаклаве, однако проводить ее будут не за счет федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, а на средства из других источников, сообщили ТАСС в правительстве города.

Построенный в начале ХХ века кинотеатр на набережной Балаклавской бухты находится в заброшенном состоянии, власти неоднократно заявляли о намерениях его отреставрировать. Проект подготовлен, однако сроки начала работ несколько раз сдвигались, в том числе из-за отсутствия финансирования.

"В основу концепции проекта [создания яхтенной марины и развития прилегающих территорий] заложен принцип сохранения объектов культурного наследия и воссоздания планировочной структуры исторической части застройки бухты, создание новых объектов современной архитектуры, не противоречащих исторической. В рамках реализации приоритетного проекта "Развитие Балаклавы" планируется восстановление объектов культурного наследия и исторических памятников, расположенных в границах проекта, в том числе кинотеатра "Родина", за счет иных источников финансирования (создание самой марины ведется в рамках ФЦП - прим. ТАСС)", - сказала представитель правительства.

Она уточнила, что также планируется реконструкция административного здания на Таврической набережной, там разместится администрация марины. Участок морского пункта пропуска через государственную границу РФ разместится в здании объекта культурного наследия "Водолечебница имени К. С. Гинали", которое предварительно будет отреставрировано.

О проекте марины

Президент Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется реализовать до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО "Стройгазмонтаж". Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения.

Замгубернатора Мария Литовко сообщала, что проектирование завершено, работы начнутся в 2022 году. Первым участком будет Таврическая набережная, не ранее 2023 года начнется реконструкция центрально набережной Назукина, всего же проект рассчитан на 48 месяцев. Стоимость работ оценивается в 9,4 млрд рублей, подрядчиком выступит ПАО "Мостотрест", которая участвовала в строительстве Крымского моста.