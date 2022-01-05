Осетинскую куклу намерены сделать брендом Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 января. /ТАСС/. Предприятие "Асик", которое изготавливает осетинскую куклу, подало в Роспатент документы на регистрацию товара как бренда Северной Осетии. Об этом рассказала ТАСС руководитель предприятия Залина Цахилова.

"Мы подали документы на регистрацию бренда "Осетинские костюмные куклы", они сейчас находятся на рассмотрении в Роспатенте", - сказала Цахилова.

История фирмы

Первую куклу Залина Цахилова, этнограф экспериментально-творческого подразделения художественных промыслов Северной Осетии, смастерила 31 год назад. Модель сувенира, как тогда было принято в СССР, утвердили на художественном совете при правительстве республики.

В 1990 году Цахилова стала первой в Осетии женщиной-предпринимателем. Фирма "Асик" была учреждена для того, чтобы "возродить, сохранить, поддерживать, развивать и знакомить мировую общественность с национальными художественными промыслами Северной Осетии". Тогда фирменная кукла стоила 150 рублей, а первый договор о поставках был заключен с московским ГУМом.

Предприятие в 1994 году вошло в федеральный реестр народных художественных промыслов и получило поддержку. Оно выпускало художественные сувениры, изделия ручной вышивки, шали, палантины ручного художественного вязания, изделия из кукурузного листа, войлока, украшенные национальным орнаментом. Этот промысел стал самым молодым в России.

Главным продуктом предприятия являлись коллекционные и сувенирные куклы в национальных, исторических костюмах Северного Кавказа, России, мира. В 1999 году предприятие наградили серебряной медалью в номинации "100 лучших товаров России", а Залина Цахилова стала директором года. Также "Асик" известны осетинскими национальными платками из натурального шелка. Над возрождением технологий челночного плетения с филейной сквозной вышивкой Цахилова работала с 1987 года.

Многолетнее сотрудничество фирмы с Мариинским театром, Эрмитажем, Большим театром, Старым Арбатом сделало кукол брендом, представляющим республику во всем мире. Куклы и платки объездили почти весь мир - Португалию, Египет, Иорданию, Турцию, Великобританию, Францию, Швецию, Италию, Германию, Грецию, Швейцарию, Чехию, Болгарию. В планах руководителей - создание кукол, представляющих все народы России.