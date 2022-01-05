Игумен РПЦ посоветовал согласовать со священником меру поста в Рождественский сочельник

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пандемия повлияла на некоторые благочестивые практики верующих людей, многие в связи с этим обращают внимание на то, как им нужно поститься, однако в каждом конкретном случае по поводу возможных послаблений поста лучше советоваться со знакомым священником. Такое мнение высказал ТАСС доктор теологии, преподаватель Общецерковной аспирантуры и докторантуры игумен Серапион (Митько), говоря об особенностях поста во время Рождественского сочельника.

В четверг, 6 января, у православных христиан наступает последний и самый строгий день сорокадневного Рождественского поста - Сочельник (по названию специального постного блюда из зерен пшеницы или ячменя с медом, орехами и фруктами - сочива).

"В Рождественский сочельник полагается строгий пост, существует даже традиция не вкушать пищу вообще до вечера, и, как правило, православные христиане идут на всенощное бдение в этот вечер, и вечером полагается какая-то постная трапеза. <...> Что касается послаблений, то Православная церковь руководствуется своими традиционными нормами - каноническими, литургическими, и вся суть православия заключается в хранении этого предания, поэтому именно в силу нашей традиционности у нас нет каких-то "голых" решений относительно отмены поста", - сказал игумен Серапион.

Однако принятые "постовые" правила формировались в давно прошедшее время, когда люди вели другой образ жизни, имели иной рацион питания, поэтому, по словам священнослужителя, сегодня "многие верующие соблюдают пост с послаблениями".

"Коронавирусная инфекция также очень сильно изменила нашу жизнь, в том числе повлияла на наши благочестивые практики. Это связано и с тем, что в какой-то момент было ограничено посещение храмов, и сейчас, мы видим, какие-то ограничения вернулись, и, конечно, многие люди усматривают связь между своим питанием и иммунитетом, который у них есть, но в таких случаях нужно вопрос поста решать лично. Потому что православные христиане обыкновенно спрашивают священника, духовника о том, как им поститься, и в определенных случаях священник разрешает пост ослаблять. Особенно это касается людей пожилых, страдающих хроническими заболеваниями", - сказал Митько.

Говоря о Рождественском сочельнике игумен Серапион заметил, что этот день является "квинтэссенцией Рождественского поста, цель которого заключается в ожидании явления в мир Спасителя". В Рождественский сочельник в храмах утром обычно служат Царские часы, Великую вечерню и Божественную литургию, а вечером - торжественное всенощное бдение, которое уже переходит в ночную праздничную литургию Рождества Христова.