Глава СК затребовал доклад о расследовании убийства ребенка в Костроме

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Бастрыкин затребовал от и. о. руководителя следственного управления СК по Костромской области Д. А. Болтышова представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве 5-летней девочки в Костроме", - сказали в СК. Глава ведомства поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление.

4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемых задержали, они признались в убийстве ребенка. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы.