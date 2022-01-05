Один из подозреваемых в убийстве девочки в Костроме судим за незаконный оборот порнографии

ТАСС, 5 января. Один из двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Костромской области.

"[Подозреваемый] ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов, решением суда после отбытия наказания за ним был установлен административный надзор", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что другой подозреваемый ранее был судим за совершение кражи, испытательный срок, установленный судом, не истек. В пресс-службе добавили, что в связи с гибелью ребенка прокуратура организовала проверку. "Прокуратура проверит исполнение законодательства об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка.