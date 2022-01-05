Глава СК дал ряд поручений по происшествиям в Башкирии и Нижегородской области

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал следственным органам ряд поручений по происшествиям, случившимся в Башкирии и Нижегородской области. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

Как следует из сообщения, Быстрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкирии Д. Н. Чернятьеву повторно доложить о ходе расследования уголовного дела и о принятых мерах для восстановления нарушенных прав семей с детьми-инвалидами, которые ранее сообщали о предоставлении им непригодного для проживания жилья. "В СМИ было опубликовано видеообращение родителей детей-инвалидов из Республики Башкортостан, которые просили оказать им помощь в решении сложившейся ситуации. По данному факту в СУ СК России по Республике Башкортостан расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в материалах ведомства.

Кроме того, глава СК поручил доложить о принимаемых следствием мерах для содействия восстановлению прав жителей дома в Нижегородской области, частично разрушенного в июле 2020 года в результате утечки бытового газа. Уточняется, что в ходе личных приемов в режиме видеоконференции пострадавшие, выслушанные председателем СК, жаловались на затягивание сроков предоставления им жилья и другие проблемы. "Поскольку в СМИ появилась информация о том, что люди получили компенсации за утраченные квартиры, председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления по Нижегородской области А. А. Дынькову оперативно доложить о выполнении ранее данных им поручений", - уточняется в сообщении ведомства.