В Крыму за сутки выявили 79 случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 79 человек, сообщается в среду на сайте регионального Минздрава. Этот показатель на уровне 1 апреля 2021 года, когда было зарегистрировано такое же количество случаев заражения.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 4 января 2022 года, на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 323 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследованы 869 человек.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 72, за все время пандемии - 118 737 человек.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался, накануне было выявлено 84 случая.

После снижения количества выявляемых случаев коронавируса в Крыму разрешена ночная работа заведений общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники, родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках, до 20 января снят запрет на зрелищные мероприятия в общепите, на них и в торговые центры будут пускать без ковид-сертификатов.

Анимационные программы на курортах проводиться не будут. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.