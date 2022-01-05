В Кисловодске за счет курортного сбора восстановят исторический терренкур конца XIX века

ПЯТИГОРСК, 5 января. /ТАСС/. Исторические терренкуры между Ребровой балкой и железнодорожным вокзалом, построенные в Кисловодске в конце XIX века, восстановят в 2022 году за счет средств курортного сбора. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Кисловодске планируют восстановить исторические пешеходные дорожки между Ребровой балкой и железнодорожным вокзалом, которые были обустроены в конце XIX - начале XX веков. Работы спроектируют и выполнят в 2022 году за счет курортного сбора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на маршруте новой прогулочной зоны расположены одни из знаковых достопримечательностей города: литературно-музыкальный музей "Дача Шаляпина", историческое здание пансионата "Скала" и музей им. А. И. Солженицына. На проектирование терренкура заложат 5,5 млн рублей.

"Наша цель - максимально сохранить то наследие, которое досталось современному поколению кисловодчан. Кисловодск - просто кладезь архитектурного и культурного достояния. Поэтому за счет курортного сбора в этом году не только будем восстанавливать исторический терренкур, но и работать над реконструкцией трех вековых исторических зданий, реставрацией пешеходной зоны между проспектом Ленина и улицей Вокзальной", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.