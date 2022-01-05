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Стихийный мемориал создали на месте похищения убитой пятилетней девочки в Костроме

Подозреваемых в убийстве ранее задержали

ТАСС, 5 января. Жители Костромской области создали стихийный мемориал на месте похищения пятилетней девочки, которая была убита 4 января. Об этом в среду сообщила ТАСС руководитель Регионального центра развития добровольческой деятельности Костромской области Наталья Кунгурцева.

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"Сегодня такой мемориал уже создан на месте похищения. С самого утра неравнодушные граждане приносят к нему цветы и игрушки", - сказала Кунгурцева.

По ее словам, мемориал создан у входа в культурный центр "Россия". По данным волонтеров, местные жители и участники поисковой операции приходят к нему, чтобы почтить память девочки.

Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка.

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